Após ser ameaçada ao vivo por homem armado, repórter desabafa e cobra autoridades

Um momento tenso marcou o telejornal Bom Dia Espírito Santo, na TV Gazeta, afiliada da TV Globo, na última quarta-feira, 20. Enquanto fazia a cobertura ao vivo no Morro do Cabral, em Vitória, no Espírito Santo, informando sobre um tiroteio que ocorreu na madrugada na região, a repórter Daniela Carla foi ameaçada por um homem armado.

Enquanto a edição mostrava cenas gravadas do tiroteio, Daniela deixou de comentar o assunto e ficou em silêncio por alguns segundos, até relatar a situação. “Nós acabamos de ser ameaçados aqui no Morro do Cabral. Vamos sair daqui agora. Um homem armado me ameaçou aqui”, contou, enquanto o cinegrafista mostrava o suspeito deixando o local.

Segundo Daniela, momentos antes, outro homem já havia intimidado a equipe. “Pouco antes, um comparsa dele passou por aqui sem arma e falou que a gente tinha que ‘meter o pé’ do local, e agora esse dai veio e fez essa ameaça”, relatou.

Após a repercussão da situação, ela usou o Instagram para desabafar, reforçando o papel de seu trabalho e lamentando o ocorrido: “Assim como se acham no direito de tirar a paz de pessoas de bem, criminosos acham que podem nos impedir de contar o que eles fizeram e cobrar segurança por parte das autoridades… Não podem! Fizemos nosso trabalho”.

Por fim, ela cobrou segurança das autoridades. “Que a polícia coloque os bandidos atrás das grades e que prefeitura e governo coloquem em prática projetos que impeçam que noites e madrugadas como essa voltem a acontecer”, desabafou Daniela.