Após Petrópolis, fortes chuvas deixam ao menos dois mortos no Espírito Santo

Ao menos duas pessoas morreram no Espírito Santo, por causa das fortes chuvas que atingem diversas cidades do Estado desde quarta-feira, 16, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil na manhã desta quinta-feira, 17. Os municípios de Alegre e Guaçuí estão entre as dezessete cidades mais atingidas. Até a publicação desta matéria, 191 pessoas estavam desalojadas e 42 estavam desabrigadas. Há registro de uma pessoa ferida.

Em Alegre, uma pessoa foi soterrada. Após desabamento no local, ela ficou presa entre o muro que cedeu e a parede de sua residência. Não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a outra vítima é da cidade de Nova Venécia, no sul do Estado. Um homem morreu depois de ser levado pela enxurrada ao tentar retirar o carro de área alagada. Nesta semana, na Região Serrana do Rio, Petrópolis teve mais de cem mortes por causa de deslizamentos e enxurradas causadas pelo temporal, o maior em 90 anos.

Em menos de uma hora, diversos estabelecimentos, casas e ruas ficaram alagados nas cidades capixabas. Há pelo menos 23 alertas vigentes no Estado. Até o momento, 8 cidades apresentam alto risco de deslizamento (Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Rio Bananal, São Mateus, Guaçuí e Alegre), segundo boletim da Defesa Civil.

Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chuvas intensas devem persistir na parte da região sul (Caparaó), região serrana, central e noroeste do Espírito Santo. Há risco potencial de pancadas de chuva também para o litoral capixaba e parte da região norte e Grande Vitória.