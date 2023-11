Após pedido público da OMS, China entrega dados sobre surto de pneumonia no país

A China forneceu dados à Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre um surto de pneumonia entre crianças no país depois que a agência fez um pedido público de informações.

Em comunicado divulgado na quarta-feira, 23, um gesto incomum da OMS, a organização informou que pediu à China informações detalhadas sobre “grupos de pneumonia não diagnosticada em crianças no norte do país”, incluindo “informações epidemiológicas e clínicas adicionais, bem como resultados laboratoriais” relacionados com as infecções. A declaração da OMS provavelmente reflete preocupações sobre o histórico irregular de Pequim na partilha de dados de saúde pública durante a pandemia da covid-19.

As autoridades de saúde chinesas organizaram uma teleconferência com a OMS na quinta-feira (24) para fornecer os dados solicitados, disse a agência da ONU num comunicado subsequente, indicando que os aglomerados da doença provinham de agentes patogênicos conhecidos.

As autoridades de saúde da China e os meios de comunicação estatais relataram nas últimas semanas um aumento nos casos de pneumonia bacteriana e outras doenças semelhantes à gripe, especialmente entre crianças. As autoridades chinesas indicaram que o volume dessas infecções parecia superior aos níveis observados nos últimos três anos, o que atribuem, em parte, ao relaxamento dos controles rígidos da pandemia do coronavírus, que ajudaram a conter doenças respiratórias.

As autoridades chinesas afirmaram não ter detectado “nenhum patógeno incomum ou novo” ou sintomas incomuns nos pacientes, nem registrado um número de pacientes que exceda a capacidade hospitalar, segundo a OMS. Fonte: Dow Jones Newswires.