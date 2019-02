Após mortes, prefeitura do Rio anuncia precauções para possível temporal nesta 4ª

A cidade do Rio de Janeiro vai entrar em alerta máximo na tarde de quarta-feira, 13, informou nesta terça-feira, 12, o prefeito da cidade, Marcelo Crivella (PRB). Depois das sete mortes causadas pela chuva torrencial na última quarta-feira, 6, o prefeito resolveu tomar ações preventivas, como a suspensão das aulas em escolas municipais a partir do meio-dia e a recomendação para o adiamento da partida do Campeonato Carioca entre Vasco e Resende, além do pedido para que as pessoas não coloquem lixo na rua antes do temporal.

Após o anúncio de Crivella, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) cancelou um evento que estava programado para a parte da tarde de quarta-feira. “Peço aos moradores do Rio que tenham cuidado com as suas vidas. Não arrisquem suas vidas. A prefeitura está com todos os seus órgãos de plantão, vamos saber exatamente onde serão os epicentros da crise, vamos nos mobilizar com mais forças para esses pontos. Mas as pessoas precisam fazer a si mesmas uma pergunta: ‘Onde estou morando é seguro?'”, questionou o prefeito em coletiva nesta manhã. Segundo Crivella, está prevista uma forte chuva, acompanhada de ventos e ressaca, devido à aproximação de uma frente fria.

A prefeitura estuda também fechar vias com risco maior de deslizamento, como a Estrada Grajaú-Jacarepaguá e o Alto da Boa Vista, para evitar tragédia como a que ocorreu na última quarta-feira na Avenida Niemeyer – que ainda se encontra fechada -, onde uma árvore deslizou da encosta e atingiu dois ônibus por causa de um temporal.

Outra recomendação da prefeitura do Rio é para que a população priorize o uso de transporte público e deixe o carro na garagem. O prefeito pediu também para a população não colocar lixo na rua amanhã. “É fundamental não jogar os resíduos nas encostas ou em rios. Desde a chuva forte de semana passada, a Comlurb retirou dez mil toneladas de material das ruas e fez a poda ou recolheu 700 árvores. Todo o rescaldo da chuva anterior terá sido recolhido até o fim desta terça, antes do novo temporal previsto”, informou Crivella.

A prefeitura alertou ainda que adotou um índice mais conservador para acionamento de sirenes em comunidades com risco. O volume de chuva para que as sirenes sejam acionadas baixou de 55mm/h para 45mm/h. Houve ainda reforço na equipe e serão mais de dez mil homens nas ruas para atender a emergências. “Todos os órgãos que terão seu efetivo trabalhando no turno normal durante a quarta não dispensarão esses funcionários, que se somarão aos trabalhadores do turno seguinte”, informou.

Outras medidas serão tomadas, como o uso de vans da Guarda Municipal para retirar cidadãos ilhados ou em áreas de risco; emprego de todos os guardas-municipais, mesmo os de áreas administrativas, no controle do trânsito; distribuição de agentes da Guarda Municipal, CET-Rio, Seconserma e Comlurb por pontos estratégicos, especialmente os já fragilizados pela chuva da semana passada.

A prefeitura prometeu ainda fazer a verificação do abastecimento dos geradores nas unidades pré-hospitalares e hospitalares (recomenda-se que hospitais particulares e públicos de outras esferas de governo façam o mesmo), com destacamento de equipes de prontidão, e afirmou que estará preparada também para uma eventual operação de emergência com abertura das quatro comportas da região do Jardim de Alah, Rua Visconde de Albuquerque, General Garzón e em Botafogo, porque estão previstas maré alta e ressaca, além da forte chuva.

O plano de ação foi elaborado pela Defesa Civil, Guarda Municipal, Comlurb, CET-Rio e RioLuz. O trabalho foi coordenado pela Secretaria da Casa Civil.