Após chuvas e atraso em festival, CPTM e Metrô estendem horário de atendimento

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou que os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão circular até a 1h30 na madrugada do domingo, 7, na estação Autódromo, da linha 9-Esmeralda. No autódromo de Interlagos, próximo à estação, ocorre o festival de música Lollapalooza, que teve as atividades suspensas por 2 horas neste sábado, 6, após fortes chuvas atingirem a capital paulista.

As linhas 2-Verde e 4-Amarela do Metrô também deverão circular por meia hora a mais do que o normal, segundo o governador informou em sua conta oficial no Twitter.

Nos fins de semana, a operação das linhas do Metrô e da CPTM normalmente ocorre até a 1 hora de domingo. Nos demais dias da semana, as estações fecham à zero hora.