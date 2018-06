Após ataque, ônibus voltarão a circular no domingo em Natal

Os ônibus de Natal voltarão a circular normalmente neste domingo, 3, de acorestedo com a Secretaria de Segurança Pública (Sesed) do governo do Rio Grande do Norte. Toda a frota havia sido retirada das ruas neste sábado, 2, depois que um ônibus da empresa Guanabara ser incendiado no bairro Nordeste, na zona oeste da capital potiguar.

De acordo com a Sesed, a Polícia Militar reforçará a segurança no entorno das garagens para evitar novos episódios de violência. As informações são do jornal Tribuna do Norte.

A secretaria informou que o ônibus foi incendiado por volta das 15h30 de sábado, depois que os criminosos mandaram os passageiros descerem. Não houve feridos. Após o crime, seis empresas de ônibus que atuam em Natal decidiram recolher as frotas.

A Sesed considerou que o crime foi um evento isolado e reforçou o monitoramento dos bairros e a vigilância de pessoas e comunicações suspeitas, com a instalação de um Gabinete de Gestão Integrada, que monitora situações de crise na segurança pública.

O gabinete decidiu que qualquer pessoa que comprar combustíveis a granel nos postos terá de ser identificada. Os frentistas pedirão um documento com foto, que será registrado em imagem digital a ser enviada ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

Em nota à imprensa, a PM do Rio Grande do Norte informou que investiga se o ataque teve relação com a morte de Kelves Freitas de Brito, soldado da PM que foi assassinado por dois criminosos na manhã de sábado, em um estabelecimento comercial de Parnamirim, na região metropolitana de Natal.