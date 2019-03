Após 24h em fila de emprego, Ana Maria Braga convida homem para o ‘Mais Você’

A apresentadora Ana Maria Braga chamou atenção no Mais Você desta terça-feira, 26, ao convidar Bruno, cozinheiro desempregado que tem como um de seus sonhos participar de seu programa, para preparar uma receita ao seu lado.

Bruno foi entrevistado pela repórter Zelda Mello durante o Bom Dia São Paulo, exibido horas antes, e contou que veio de Vitória, capital do Espírito Santo.

“Vim pegar a vaga que aparecer, preciso trabalhar”, contou ele, que, segundo a reportagem, era o primeiro de uma fila que reuniu dezenas de milhares de pessoas buscando emprego no Vale do Anhangabaú, tendo passado mais de 24h no local.

“Como sou cozinheiro, se a Ana Maria Braga me chamar pra fazer um prato lá, vou com o maior prazer [risos]”, comentou em determinado momento, questionado sobre seus sonhos.

Bruno ainda afirmou que sua especialidade é a culinária portuguesa, especialmente bacalhau, e que chegou a morar em Portugal por alguns anos.