Cotidiano Apagão: semáforos, metrô, aulas, exames, o que foi afetado no País com a falta de energia

A falha no sistema elétrico nacional que provocou um apagão na manhã desta terça-feira, 15, que afetou todos os Estados do Norte e Nordeste e também parte do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, trouxe transtornos para a população. Os relatos vão de hospitais com serviço comprometido até queixas quanto a semáforos apagados e dificuldade no transporte público.

Em São Paulo, um dos serviços mais afetados foi o Metrô, que teve cinco linhas prejudicadas, embora residências também tenham ficado sem energia. A Linha 4-Amarela operou, entre 8h30 e 9h25, com velocidade reduzida e maior tempo de intervalo entre as estações. A ocorrência resultou em plataformas cheias de passageiros à espera do transporte.

De acordo com a ViaQuatro, os passageiros foram orientados por avisos sonoros e por agentes de atendimento e segurança (AAS) nos trens e estações. No fim da manhã, a operação na linha já se encontrava normalizada. A situação também foi normalizada em outras linhas que apresentaram falha na iluminação pela manhã.

Fortaleza

Em Fortaleza, no Ceará, moradores reclamaram de semáforos totalmente apagados pela cidade na manhã desta terça-feira. Residências e estabelecimentos também foram afetados.

A Enel, empresa responsável pela distribuição de energia para os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, afirma que, na manhã desta terça-feira, parte dos clientes da sua área de concessão tiveram o fornecimento de energia interrompido devido a um corte de carga realizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em diversos estados do País.

“A energia foi restabelecida de forma gradual, sendo totalmente normalizada no Rio de Janeiro às 8h48 e em São Paulo às 9h20”, afirmou a Enel. No Ceará, a energia foi restabelecida no início da tarde desta terça-feira, às 12h14.

Salvador

O apagão que atingiu boa parte do País na manhã desta terça-feira também afetou todo o Estado da Bahia e obrigou passageiros do metrô da capital, Salvador, e da cidade de Lauro de Freitas a abandonarem as composições e caminhar em meio aos trilhos. Até as 12 horas, o sistema metroviária permanecia inoperante e metade do Estado continuava sem luz.

Belo Horizonte

Nas redes sociais, também teve relatos de passageiros de trens de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que precisaram descer dos vagões.

Manaus

Segundo a Secretaria municipal de Saúde de Manaus, algumas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que não tem geradores precisaram remarcar exames e consultas, no entanto, não são serviços de urgência, podendo ser transferidos para outros dias. A pasta ainda está contabilizando quantas unidades foram afetadas.

Com relação às aulas, a Secretaria Municipal de Educação de Manaus, afirma que todas as 502 escolas foram impactadas pelo apagão nacional. Pela manhã, o horário foi reduzido até as 9h30, quando os alunos foram dispensados. As unidades educacionais do município que ainda registram falta de energia também devem dispensar mais cedo os estudantes.

Apagão nacional afeta todas as regiões

Segundo o ONS, uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil MW em todas as regiões do País.

O ONS confirmou que às 8h31m houve uma ocorrência no sistema que provocou a separação elétrica das regiões Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste, com abertura das interligações entre essas regiões. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas.

Conforme o Ministério de Minas e Energia (MME), já houve retomada das cargas afetadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Todas as capitais do Nordeste também tiveram o suprimento de energia normalizado. Até às 12h30, estavam recompostos 41% da carga da região Norte e 85% da região Nordeste.

O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o fornecimento de energia elétrica será normalizado nas próximas horas. Ele deu as declarações a jornalistas no Palácio do Planalto. Essa foi a primeira fala do núcleo político do governo sobre o apagão que atingiu quase todos os Estados do País.