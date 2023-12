Ao menos cinco pessoas morrem em queda de avião em Jaboticabal

A queda de um avião de pequeno porte em Jaboticabal, no interior de São Paulo, deixou ao menos cinco pessoas mortas, sendo uma delas uma criança, na manhã deste sábado (23). As informações são do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado.

Queda de avião matou ao menos cinco pessoas neste sábado – Foto: Reprodução / Redes sociais

O acidente ocorreu em uma praça na Avenida Serafina Gonzales, na altura do número 51, no bairro residencial Jardim Universitário.

Equipes de bombeiros, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e policiais militares atuaram no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encontradas carbonizadas. O avião era do tipo monomotor, que comumente atende a até cinco passageiros – o modelo exato não foi divulgado por fontes oficiais – e a causa do acidente ainda não foi esclarecida.

A identidade das vítimas também ainda não foi revelada oficialmente, mas, de acordo com O Globo, o empresário Delcides Menezes Tiago, de Monte Alto, cidade da região metropolitana de Ribeirão Preto, estaria no avião.

O veículo falou com a filha de Tiago, que foi procurada pela reportagem do Estadão, mas não respondeu até a publicação deste texto.

Uma postagem da Associação Comercial e Industrial de Monte Alto decreta luto devido à morte de Tiago, que seria ex-presidente da entidade. A mensagem não diz, no entanto, a causa da morte.

O espaço permanece aberto caso a família do empresário queira se manifestar.