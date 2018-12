Antes da venda do imóvel, planejamento

Vender um imóvel nem sempre é um projeto simples e demanda planejamento. Tudo deve ser feito com antecedência para que o proprietário não tenha prejuízo ao se desfazer de um bem. Especialistas dão dicas para evitar os transtornos.

Uma das dificuldades e que gera dúvidas no momento da venda é se vale a pena investir em melhorias nas casas, apartamentos ou salões. Muitos querem passar o imóvel da forma que está, outros investem, depois não conseguem obter retorno. O essencial, entretanto, é que esses aperfeiçoamentos e reformas não estejam ligados ao gosto particular do proprietário, como explica a diretora da LC Imóveis, Leandra Clara Bassani.

“As pessoas precisam fazer as reformas de acordo com as necessidades. Ela tem que pensar o seguinte: uma casa bem pintada se torna agradável? Uma casa com infiltrações se torna agradável? Quando o cliente chega no imóvel, ele tem que sentir o desejo de comprar. Uma casa bem cuidada, bem decorada, traz o desejo de compra. Cada passo que a pessoa dá pra conhecer a casa, ela tem de ser surpreendida”, afirma.

A documentação em ordem é outro valor que deve ser bem analisado antes de passar um imóvel pra frente. “As pessoas estão acostumadas a ter a escritura do terreno e planta aprovada, mas depois da construção é necessário que ela solicite o Habite-se na prefeitura, pague os devidos impostos. Isso é ótimo e agrega valor”. Ambas as atitudes agregam valor, de acordo com Leandra. Foto: Divulgação

Outra dica é da proprietária da Optar Imóves, Ernesta Romero. Para ela, a orientação de um corretor credenciado é essencial. “Um corretor vai poder avaliar seu bem, o quão ele vale no mercado. Não é simplesmente vender, tem toda uma logística por trás. O corretor vai analisar o que foi colocado na obra, se tem porcelanato, se é granito nas pias. Tudo isso vai interferir no preço final que será realizada a venda. A melhor pessoa pra fazer isso é o corretor, que tem muito estudo na área de venda de imóveis”.

Outra orientação é quanto à diversidade de orçamentos, mesmo que você esteja sendo atendido por um corretor credenciado. “Eu sempre peço para as pessoas que vão vender, sempre pegar três avaliações diferentes, de três corretores diferentes, porque assim quando ela for fechar a venda, ela vai saber que está fazendo a coisa certa”, conclui Ernesta.