ANS: 2022 fecha com 50,5 milhões de beneficiários de planos de saúde

No ano passado, o setor de planos de saúde fechou com 50,5 milhões de beneficiários. O número é o maior desde dezembro de 2014, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Somente os planos odontológicos registraram 30,950 milhões de beneficiários, o que significa a superação, pela 11ª vez, no ano de 2022, do recorde histórico no segmento.

De acordo com os dados da ANS, em um ano, os planos médico-hospitalares tiveram crescimento de 1,590 milhão de beneficiários na comparação com dezembro de 2021. Se comparados os números de dezembro do ano passado com novembro, o crescimento foi de 239.466 usuários.

No caso dos planos exclusivamente odontológicos, foram 2,057 milhões de beneficiários a mais em 12 meses; e 152.721 na comparação de dezembro com novembro de 2022.

Os dados da ANS mostram ainda que, em relação a dezembro de 2021, houve aumento dos beneficiários em planos de assistência médica em 25 Estados, sendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro os que tiveram maior alta de beneficiários em números absolutos. Já os planos odontológicos tiveram aumento em todas as 27 unidades federativas, com destaque também para São Paulo, Minas e Rio de Janeiro.

Por faixa etária, a faixa de 40 a 44 anos foi a que teve maior crescimento na assistência médica, com 307.686 novos beneficiários no ano, seguido pelos usuários entre 45 e 49 anos (220.093 novos beneficiários). Nos planos odontológicos, o maior crescimento ocorreu na faixa entre 30 e 34 anos (4.130 novos beneficiários) e até um ano (4.657 novos beneficiários).