Animadores vestidos de Patati e Patatá trocam socos em cidade de SC

Vestidos com figurinos da dupla de palhaços Patati e Patatá, dois homens trocaram socos na noite da última quinta-feira, 5, durante uma apresentação de rua em Ituporanga, Santa Catarina. O momento da briga foi registrado e as imagens compartilhadas nas redes sociais, que logo viralizaram.

No vídeo, é possível ver que na hora da apresentação da Carreta da Alegria por uma das ruas do centro, dois homens fantasiados dos famosos palhaços começam a brigar, trocando socos no meio da rua. A fantasia da cabeça de um deles é arrancada com a força dos golpes.

A situação chamou a atenção de outros integrantes, que tentaram apartar a confusão. Também é possível ouvir gritos de pessoas ao fundo.

O motivo das agressões não foi divulgado, mas a Carreta Mega Mix, responsável pelos palhaços dançarinos, afirmou que “providências já foram tomadas”, por meio de nota:

“Tendo em vista o ocorrido na noite de 05/07/2023, informamos que lamentamos profundamente o ocorrido. Prezamos sempre levar alegria e diversão a todos, com responsabilidade e segurança. É uma situação chata e indesejada. Acreditamos que cada qual deva ser responsabilizado por seus atos, razão pela qual providências já foram tomadas. No mais, pedimos sinceras desculpas a todos, bem como agradecemos pela compreensão”.