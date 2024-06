Anhembi ganha novo centro de convenções e espaço para eventos simultâneos

De aspecto novo, o Complexo do Anhembi, referência em São Paulo como local para grandes eventos, foi reinaugurado na manhã desta quarta-feira, 26, depois de passar por um período de 15 meses de reforma. Apesar das obras, nesse período o espaço não interrompeu as atividades.

As reformas apresentadas nesta quarta fazem parte de um primeiro pacote de mudanças previstas para o complexo, que incluem a construção de um Centro de Convenções, a reforma no Teatro Celso Furtado e a ampliação do espaço dos pavilhões, onde são sediadas grandes feiras.

O processo de revitalização do complexo – que também passou a ser chamado de Distrito Anhembi – ampliou a capacidade da casa para 20 mil pessoas, e permite agora que o ambiente, de 400 mil m² (de terreno), possa receber até 10 eventos simultâneos, entre congressos científicos, reuniões corporativas, exibições esportivas e culturais.

Para os próximos anos, são esperadas também modernizações da passarela do Sambódromo, onde são realizados os desfiles da escola de samba de São Paulo, e uma arena que pode ser usada para shows e eventos esportivos.

Nas dependências do complexo, ainda é possível ver muitas obras. Um exemplo é a da Praça Central, um projeto arquitetônico entre o centro de convenções e os pavilhões que deve ser entregue julho com um restaurante. Mas, segundo a concessionária, o espaço não está previsto em contrato para ser entregue nesta primeira etapa.

Apesar das reformas, o local não fechou as portas por completo e continuou com a agenda aberta no tempo em que esteve em obras, mas com frequência menor de eventos. Conforme a GL events, o Distrito Anhembi já tem 60 eventos agendados até o fim deste ano.

A reforma foi feita pela GL events, multinacional francesa que assumiu a gestão do Distrito Anhembi após firmar contrato de concessão com a Prefeitura de São Paulo em 2021. O custo desta 1ª fase das obras foi de R$ 620 milhões, mas a expectativa é que a concessionária injete ainda valores de até R$ 1,5 bilhão no complexo Anhembi.

A parceria público-privada (PPP) tem validade de 30 anos e o valor de cerca de R$ 4,2 bilhões. A Prefeitura terá direito a 12,5% das receitas da concessionária.

Em nota, a GL events afirma que a transformação feita no local vai permitir que Anhembi “passe a ser o principal complexo de eventos e entretenimento da América Latina – e um dos mais importantes do mundo”.

A empresa diz ainda que a casa de eventos promete “movimentar cerca de R$ 5 bilhões por ano na economia de São Paulo” a partir de 2025.

Um estudo encomendado pela concessionária apontou que São Paulo deixa de movimentar cerca de R$ 4 bilhões por ano por não ter um centro de convenções capaz de receber eventos para mais 10 mil pessoas.

A entrega da gestão do Complexo Anhembi à iniciativa privada faz parte dos planos da gestão do Prefeito Ricardo Nunes (MDB) de desestatização de pontos da capital, como o estádio do Pacaembu, na zona oeste, e o Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital.

Como ficou o Complexo Anhembi depois das reformas?

As principais alterações foram feitas nos espaços do Centro de Convenções (que reúne o Pavilhão e o Palácio das Convenções), na Praça de Convivência e no Auditório Celso Furtado.

Centro de Convenções

O Centro de Convenções foi ampliado de quatro para 24 salas, com a construção de um novo hall modular de 9 mil m² e novos ambientes, que poderão receber até 20 mil pessoas, de acordo com a concessionária.

Também foram criadas entradas para o novo Centro de Convenções com acesso à praça. “Os novos halls possuem pé direito alto e modulação para até nove layouts de salas, permitindo expansão para 5 mil pessoas”, diz a GL events sobre o espaço.

Pavilhões

Mais à frente, o espaço para exposições e grandes feiras deixou de ser um local formado por dois pavilhões para se tornar um de cinco ambientes diferentes, com capacidade para receber eventos simultâneos.

A estrutura interna de 75 mil m² teve parte de seus pilares retirados (foi de 61 para 16) para ganho de espaço interno. A marquise do projeto original do pavilhão, 7,2 mil m², foi mantida.

Auditório Celso Furtado

O Auditório Celso Furtado, conhecido também como “Pudim”, por conta do seu formato, foi reinaugurado com a manutenção e preservação da sua arquitetura, mas com uma cor nova para a sua cúpula: o antigo amarelo deu lugar ao branco com a proposta de receber projeções.

O lugar também ganhou uma nova iluminação e o terraço foi ampliado, servindo agora como um rooftop para a realização de outras ações. Ainda na parte externa, a proposta nova é que o auditório passe a ter uma iluminação cênica à noite.

Na parte interna, as mudanças incluem a restauração das poltronas do auditório, com encosto revestido de couro e balancins de aço que permitem movimentos de avanço e recuo na cadeira.

Segundo a GL events, o auditório Celso Furtado também passou por modernização nas suas estruturas de iluminação e climatização. Os camarins, carpetes, ar-condicionado, sistemas de proteção contra incêndio e detectores de fumaça também foram trocados.