Aneel vai fiscalizar barragens de 142 usinas hidrelétricas, diz Planalto

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai iniciar, a partir da próxima semana, uma força-tarefa para fiscalizar barragens de 142 usinas hidrelétricas em 18 Estados, anunciou nesta quarta-feira, 6, o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros. A decisão foi tomada no comitê que o governo montou após o rompimento da barragem de resíduos de minério em Brumadinho (MG).

As vistorias serão feitas até maio, de acordo com nota distribuída pela assessoria do Planalto. Além disso, a intenção é fiscalizar 335 barragens até o fim de dezembro. A meta é avaliar barragens de hidrelétricas classificadas com “dano potencial alto”, em referência à área afetada pela usina – e não as condições estruturais, diz a assessoria.