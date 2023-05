Analista ambiental Mauro Pires é nomeado presidente do ICMBio

O governo federal formalizou nesta quarta-feira, 17, no Diário Oficial da União (DOU) a nomeação de Mauro Oliveira Pires para exercer o cargo de presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

A escolha de Mauro Pires para o cargo foi anunciada pela pasta no início do mês. Ele é analista ambiental do ICMBio, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e tem mestrado em Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB).

Pires foi escolhido por meio de um ‘comitê de busca’ criado em fevereiro pelo governo e composto por cinco especialistas em Conservação Ambiental.

Esse comitê teve como tarefa elaborar uma lista tríplice para selecionar o novo presidente do Instituto.

Num período de quase dois meses, o grupo analisou 18 candidaturas e chegou a uma lista com os nomes de Mauro Pires, Iara Vasco Ferreira e Alexander Turra, resultando ao final na escolha de Mauro Pires.