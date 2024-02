Brasil e Mundo Americana é presa em aeroporto de Belém do Pará com eletrônicos avaliados em R$ 3 milhões

Uma norte-americana e dois homens, sendo um deles um policial militar do Piauí, foram presos na manhã de segunda-feira, 5, no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, com uma grande quantidade de produtos eletrônicos de última geração dos Estados Unidos.

Conforme a Polícia Federal, os itens foram avaliados em R$ 3 milhões. Também foi apreendida no estacionamento do terminal uma caminhonete de R$ 300 mil, que seria usada para transportar a carga.

“Dentro de quatro malas havia dezenas de eletrônicos. Apenas aparelhos telefônicos apreendidos, estima-se um montante aproximado de R$ 1 milhão. Também havia computadores, relógios, fones de ouvido, canetas, dezenas de telefones recondicionados de gerações anteriores e mais de 20 relógios de luxo”, disse em comunicado a Polícia Federal.

A operação teve início a partir do monitoramento aeroportuário, que verificou a suspeita de uma passageira vinda da cidade de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. “O Raio X atestou o transporte dos produtos eletrônicos, que foram importados de maneira irregular, sem pagamentos de impostos”, afirmou a polícia.

Segundo a investigação, os dois homens aguardavam a estrangeira no estacionamento do aeroporto. Os três foram presos e levados com o veículo e a carga à Superintendência da Polícia Federal no Pará. A identidade dos envolvidos não foi divulgada e a reportagem não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos.