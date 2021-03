Cotidiano Amazonas recebe 18 pacientes com covid-19 do Acre e de Rondônia

O Amazonas recebeu neste fim de semana 18 pacientes infectados por covid-19 que saíram do Acre e de Rondônia. A medida faz parte da Operação Gratidão, em que o Amazonas se dispôs a ajudar outros Estados que enfrentam fases mais duras da pandemia do novo coronavírus, com a oferta de remédios e 30 leitos. Ao todo, são três pacientes do Acre, 15 de Rondônia, totalizando 10 homens e 8 mulheres. O Amazonas foi o primeiro Estado brasileiro a lidar com o recrudescimento da covid-19 e hoje, após medidas de contenção anunciadas, vê arrefecerem os índices epidemiológicos, o que libera recursos humanos, insumos e medicamentos para regiões mais afetadas pela doença.