Aluno de 14 anos ataca três colegas a facadas em escola do Rio de Janeiro

Prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), foi ao local do crime por volta das 11h30 - Foto: Beth Santos - Divulgação prefeitura do Rio

Um adolescente de 14 anos, aluno da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), atacou com uma faca de cozinha três colegas de sala, dentro da escola, às 9h35 desta sexta-feira, dia 6. As duas adolescentes e um adolescente atingidos, também de 14 anos, sofreram ferimentos leves, segundo a secretaria municipal de Educação, e foram encaminhados ao Hospital Municipal Evandro Freire, também na Ilha do Governador.

Uma das meninas foi atingida no rosto, no pescoço e no abdômen. O agressor também se feriu nas mãos e foi encaminhado ao mesmo hospital. Quando sair, ele será apreendido por fato análogo ao crime de tentativa de homicídio.

O caso está sendo investigado pela 37ª DP (Ilha do Governador). De acordo com a Polícia Civil, a mãe do adolescente agressor informou, em depoimento, que o filho tem problemas psicológicos e já estava em tratamento com psicólogo e psiquiatra. A família mora em uma comunidade da Ilha.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), foi ao local do crime por volta das 11h30.