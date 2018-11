Aluna é alvo de pichações racistas em banheiro da UFSCar

Uma aluna de 22 anos foi alvo de mensagens racistas gravadas nas portas de banheiros femininos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), campus de Sorocaba, interior de São Paulo. Ao lado de duas suásticas, símbolo do nazismo, foram grafados o nome da estudante e os termos “preta imunda” e “vai morrer”.

Estudantes que se depararam com o ataque, nesta quarta-feira, 7, comunicaram o fato à direção da escola. A universidade levou o caso à Polícia Civil, que já abriu uma investigação.

Peritos foram à universidade e colheram amostras da tinta usada pelo autor da mensagem. Os prédios não são monitorados por câmeras, mas imagens de outros pontos serão analisadas. Conforme a Polícia Civil, serão investigados possíveis crimes de dano ao patrimônio, injúria e ameaça.

A estudante é aluna do segundo ano do curso de engenharia florestal da universidade. Conforme informações de colegas, ela integra o centro acadêmico, participa de movimentos estudantis e se valeu do sistema de cotas para ingressar no curso. Segundo eles, a estudante está assustada com as intimidações.

A UFSCar informou em nota que repudia qualquer forma de discriminação ou violência e tomará as medidas cabíveis diante do fato. “A UFSCar defende, com veemência, a democracia, a tolerância e o convívio harmonioso entre pessoas com culturas, ideologias ou crenças diferentes.”

A nota faz referência a recentes episódios de intolerância, envolvendo cartazes e bilhetes com ameaças, postagens agressivas, notícias falsas e discriminatórias envolvendo a universidade, que seriam “reflexos” do que ocorre na sociedade, “evidenciando dificuldade para um convívio harmonioso entre pessoas com visões de mundo distintas”.