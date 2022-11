Além de Kerry, Lula encontrará representante chinês na COP-27

Além do encontro anteriormente anunciado com o enviado norte-americano para o clima, John Kerry, no fim da tarde desta terça-feira, 15, o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terá encontro presencial com o alto representante da China para Mudanças Climáticas, Xie Zhenhua.

As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa de Lula na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-27), realizada em Sharm El-Sheikh, no Egito.

Lula também conversará por telefone com o presidente do Egito, Abdel Farrah el-Sisi.