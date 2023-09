Alckmin se reúne com ministros para discutir RS e deve visitar Estado atingido por ciclone

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que ocupa a Presidência da República enquanto Luiz Inácio Lula da Silva está fora do Brasil em viagem à Índia para a reunião do G20, deve visitar o Rio Grande do Sul no domingo, dia 10, apurou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O Estado enfrenta fortes chuvas e alagamentos, dias após o ciclone que atingiu municípios gaúchos e causou ao menos 41 mortes.

Lula tem sido criticado no local por não ter feito uma visita. O presidente da República foi ao litoral norte de São Paulo e a Araraquara (SP) neste ano quando esses lugares foram atingidos por chuvas, alagamentos e deslizamentos.

O cenário do RS após o ciclone está sendo discutido em reunião convocada por Alckmin no Palácio do Planalto com os ministros José Múcio Monteiro (Defesa), Nísia Trindade (Saúde), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Paulo Pimenta (Secom).

Lula deixou o Brasil na quinta-feira, dia 7, rumo à Índia.

Ele participa nos próximos dias da reunião do G20. O presidente da República embarca de volta na segunda-feira, 11, para o Brasil.