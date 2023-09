Vice-presidente esteve no hospital de campanha montado para atender as vítimas das enchentes

Vice-presidente Geraldo Alckmin e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite - Foto: Cadu Gomes / VPR

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, visitou na manhã deste domingo, 10, a cidade de Roca Sales, uma das mais atingidas pela passagem do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul no começo da semana passada e deixou 43 mortos. Alckmin esteve no hospital de campanha montado para atender as vítimas das enchentes.

O governador Eduardo Leite também está na comitiva, que caminha pelos destroços na avenida principal de Roca Sales. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também integra a comitiva.

“Seguindo as orientações do presidente Lula, chegamos em Canoas, no Rio Grande do Sul, e, ao lado de ministros e do governador Eduardo Leite, já estamos a caminho da região gaúcha atingida pelo desastre natural, o Vale do Taquari”, informou Alckmin nas redes sociais.

De acordo com a postagem, a primeira cidade a ser visitada foi Lajeado. “Há um só Brasil, pronto para apoiar e estar ao lado de todos os brasileiros”, afirmou.