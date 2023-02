Alckmin: governo acompanha situação das chuvas e determinou deslocamento do GADE

O vice-presidente Geraldo Alckmin foi às redes sociais neste domingo, 19, demonstrar solidariedade às vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral paulista neste carnaval. De acordo com Alckmin, o governo federal acompanha a situação e determinou o deslocamento do Grupo de Apoio a Desastres (GADE) aos locais afetados.

“Expresso minha solidariedade aos moradores do litoral norte de SP que sofrem transtornos e perdas em função das fortes chuvas. O @govbr, por meio da @DefesaGovBr e do @mdregional_br, acompanha a situação e determinou o deslocamento do GADE, grupo de apoio a desastres, ao Estado”, publicou no Twitter o vice-presidente, que já governou São Paulo por quatro vezes.