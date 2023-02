Alckmin destaca parceria entre governo federal e estadual sobre chuvas em SP

Vice-presidente também deu ênfase à importância de se preparar para as mudanças climáticas no mundo

Alckmin visitou a região e esteve no navio da Marinha adaptado como Hospital de Campanha para ateender as vítimas das chuvas - Foto: Marinha do Brasil

Na construção de uma união entre governo federal e Estados, o vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a parceria entre a União e o Estado de São Paulo, sob comando do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em visita a São Sebastião, litoral de São Paulo, que sofreu com as fortes chuvas na última semana, Alckmin pediu para que os entes federados contem com o governo federal como “braço amigo”.

“Contem com governo federal em todas as áreas como parceiro, solidário e braço amigo”, declarou o vice-presidente, em coletiva de imprensa em São Sebastião nesta manhã. Participam também o governador de São Paulo, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Após a coletiva, Alckmin fez um sobrevoo pelas áreas atingidas pelos temporais no litoral.

O vice-presidente se solidarizou com a situação da população atingida e informou que não houve óbito das vítimas encaminhadas para os hospitais. “Nossa palavra é de solidariedade e a segunda é de agradecimento, ao trabalho voluntário, às ONGs e ao poder público”, disse em discurso. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou que haverá ajuda necessária para a recuperação dos municípios atingidos.

Também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Alckmin disse que a solidariedade é um dos mecanismos centrais para o funcionamento da República Federativa. “Esse é o caminho, a federação no Brasil só funciona quando há cooperação entre entes federados”, afirmou o vice-presidente.

Uma das bandeiras do governo Lula 3, o vice-presidente deu ênfase à importância de se preparar para as mudanças climáticas no mundo, que, conforme pontuou, já são uma realidade. “Questão climática é extremamente importante e necessária”, comentou, citando sustentabilidade, controle de desmatamento e recuperação das matas nativas como prioridades.