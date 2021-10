Ainda na pandemia, Bolsonaro libera cruzeiros marítimos em novembro

02 out 2021 às 22:01 • Última atualização 03 out 2021 às 08:51

O Ministério do Turismo anunciou neste sábado, 2, que o governo federal publicará nos próximos dias uma portaria que autoriza o retorno dos cruzeiros marítimos à costa brasileira. O aval foi uma ordem do presidente Jair Bolsonaro. A temporada 2020-2021 dos cruzeiros havia sido suspensa para evitar a aceleração da disseminação do coronavírus. A previsão é que essa modalidade de turismo comece a ser retomada em novembro.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o ministro do Turismo, Gilson Machado, afirmou que Bolsonaro “determinou empenho total para que conseguíssemos liberar os navios”. O ministro gravou a mensagem em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde acompanha a Expo 2020. “Teremos cruzeiro marítimo no Brasil neste ano, a temporada está autorizada pelo governo”, afirmou Machado.

Segundo nota do ministério, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai divulgar as orientações que as embarcações precisam seguir para mitigar os efeitos da pandemia. Como exemplos das medidas que a Anvisa vai determinar, o ministério listou: testes de covid-19 pré-embarque em todos os hóspedes; exigência de que os tripulantes estejam vacinados, com três testes antes de entrar em serviço e quarentena; uso de máscaras, distanciamento, ocupação reduzida, ar fresco sem recirculação, desinfecção e higienização constantes.

Gilson Machado afirmou que a autorização tem o aval, além do próprio Turismo, dos ministérios da Casa Civil, Saúde, Infraestrutura e Justiça e Segurança Pública.

A expectativa do governo é que a volta da atividade proporcione cerca de 35 mil empregos e represente um impacto positivo na economia de R$ 2,5 bilhões, 11% a mais do que o registrado na última estação, realizada em 2019/2020. A próxima temporada deve ir de novembro de 2021 até abril de 2022.

A volta dos cruzeiros no Brasil deve contar com sete embarcações, com oferta de mais de 566 mil leitos, 130 roteiros e 570 escalas em localidades como Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP), Salvador (BA), Angra dos Reis (RJ), Balneário Camboriú (SC), Búzios (RJ), Cabo Frio (RJ), Fortaleza (CE), Ilha Grande (RJ), Ilhabela (SP), Ilhéus (BA), Itajaí (SC), Maceió (AL), Porto Belo (SC), Recife (PE) e Ubatuba (SP).