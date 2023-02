Cotidiano AGU se mobiliza para auxílio às vítimas de enchentes no litoral norte de SP

Em meio às fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo, o corpo técnico da Advocacia-Geral da União (AGU), comandada por Jorge Messias, se colocou à disposição de todos os gestores da área de defesa civil “para auxiliar na adoção das medidas necessárias para rápida resposta e auxílio aos atingidos”.

Segundo a nota, também foi solicitado às entidades de classe das carreiras jurídicas que compõem a instituição a promoção de campanhas para ajuda às vítimas. A Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) e o Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, informa, já foram contatados “e em breve haverá a divulgação de campanha para auxílio aos atingidos”.

As fortes chuvas que atingiram o litoral neste final de semana deixaram ao menos 37 vítimas e 40 desaparecidos, segundo o governo do Estado e a prefeitura de São Sebastião, um dos municípios mais atingido pela chuva. De acordo com o governo, 1.730 pessoas estão desalojadas e 766 permanecem desabrigadas.