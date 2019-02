AGU cobra mais transparência da Vale após acidentes

O advogado-geral da União, André Mendonça, cobrou mais transparência da Vale em relação às ações adotadas após o rompimento de barragens em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Mendonça recebeu nesta tarde o presidente da Vale, Fabio Schvartsman, que irá se reunir logo mais com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli.

Em nota divulgada na tarde desta , a assessoria da AGU informou que Mendonça disse que a empresa deveria “mudar a postura” e “dar sinais claros para a sociedade” de que pretende adotar medidas efetivas de reparação dos danos ambientais, humanos e socioeconômicos causados pelos rompimentos. Segundo a AGU, a Vale reafirmou o compromisso de cadastrar imediatamente todas as famílias que perderam parentes e/ou moradias para pagamento de indenização.

O encontro de Schvartsman com Toffoli deve ocorrer às 18h30, no gabinete do presidente do STF. O presidente da Vale estará acompanhado do diretor jurídico da empresa, Alexandre D’Ambrosio, e dos advogados Sergio Bermudes e Fabiano Robalinho.