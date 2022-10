Agroglifos: entenda os desenhos ‘misteriosos’ que aparecem em plantação de SC

Imagens aéreas foram registradas pelo vereador Tiago Kosinsk - Foto: Tiago Kosinski - Divulgação

A cidade de Ipuaçu, no interior de Santa Catarina, começou a semana com uma nova atração. Nesta terça-feira, 4, os moradores se depararam com enormes formas geométricas desenhadas em um campo de trigo, que foram fotografadas e postadas nas redes sociais. Não é a primeira vez que algo assim acontece no Estado: só em Ipuaçu, os agroglifos já foram avistados pelo menos outras quatro vezes desde 2008, segundo a prefeitura.

Desta vez, imagens aéreas foram registradas pelo vereador Tiago Kosinski. Comparadas com os desenhos de outros anos, elas são mais complexas, envolvendo várias formas geométricas em uma única imagem que reúne um pentágono, círculos e um triângulo.

Os agroglifos são grafismos de grande porte criados a partir do achatamento de plantações como trigo, capim e cana. As imagens não representam algo conhecido, o que acrescenta uma aura de mistério aos desenhos que intriga a Ufologia.

Desde que o primeiro agroglifo foi encontrado, em 2008, a cidade de pouco mais de 7 mil habitantes se tornou destino ufólogos, que atribuem as gravuras à atividade de seres extraterrestres. Segundo a prefeitura, Ipuaçu ficou conhecida como a “cidade dos ETs”. As imagens registradas em diferentes anos variam de tamanho, medindo de entre 19 e 44 metros.

A postagem de Tiago gerou especulações sobre a origem do desenho “misterioso”. Os comentários cogitam a ação de extraterrestres, de pessoas com instrumentos agrícolas, máquinas e satélites. “Cara que fez esse desenho é monstro na foice”, disse uma pessoa. “Uma boa máquina com tecnologias avançadas conseguem fazer o que você imaginar”, cogita outra. “Isso aí é feito pelos meninos que estão se formando em agronomia, isso é jogo que fazem entre eles”, sugere um outro comentário.

Também não há um consenso na interpretação dos internautas sobre o significado das formas. Algumas possibilidades levantadas são que elas representam o “símbolo de uma nave de outra civilização muito mais evoluída”; o “olho da providência de Deus que observa a humanidade” e o “símbolo do chakra laríngeo”.