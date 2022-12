Agricultura autoriza concessões em duas florestas nacionais da Amazônia

O Ministério da Agricultura autorizou a concessão florestal na Gleba Castanho e na Floresta Nacional de Balata-Tufari, no Estado do Amazonas, onde estarão autorizadas a prática do manejo florestal sustentável e a exploração de produtos e serviços.

“A Gleba Castanho e a Floresta Nacional de Balata-Tufari foram qualificadas no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para fins de concessão florestal. Com a publicação (no Diário Oficial, ontem, 20), fica autorizada a publicação dos editais de licitação das duas florestas”, disse o Ministério em nota.

Segundo a pasta, a Gleba Castanho é Unidade de Manejo Florestal (UMF), nos municípios de Careiro, Manaquiri e Beruri, no estado do Amazonas, possui aproximadamente 240 mil hectares. As UMFs localizam-se nos municípios de Careiro e Manaquiri, a área a ser concessionada possui cerca de 151 mil hectares.

“Com área de 1,1 milhão de hectares (dos quais aproximadamente 564 mil podem ser destinados ao manejo), a Floresta Nacional de Balata-Tufari está localizada no interflúvio dos rios Madeira e Purus, próximo aos municípios de Humaitá, Tapauá, Lábrea e Canutama, no Estado do Amazonas.”