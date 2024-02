Agenda cultural SP: Fim de semana tem Zé Ramalho, mostra de Lygia Clark; veja os destaques

Março chegou e a agenda de shows ganha fôlego. Zé Ramalho faz apresentação com seus grandes hits de carreira na sexta-feira, 1º, no Espaço Unimed. No sábado, é a vez do grupo Detonautas comemorar 20 anos de história com uma tour acústica.

Tiago Iorc e Wanderlea também sobem ao palco neste fim de semana. Outro destaque é a estreia do turnê I Wanna Be Tour com shows de Simple Plan, A Day To Remember, Pitty e NX Zero – embora os ingressos já estejam esgotados.

No teatro tem humor com Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho na peça Gostava Mais dos Pais, que questiona temas como a barreira imposta ao gênero e a cultura do cancelamento. Já Marisa Orth reestreia o monólogo Bárbara, espetáculo que aborda a luta de uma mulher contra o alcoolismo.

Na Pinacoteca a exposição Lygia Clark: Projeto para um planeta exibe mais de 150 obras da artista mineira – e a entrada, aos sábados, é gratuita.

Shows

1 de março, sexta-feira, 22h

* Tiago Iorc – O cantor retorna a São Paulo com o show Daramô, baseado em seu mais recente álbum. Além de novas canções, Iorc relembra músicas que se tornaram sucesso em seu repertório, entre elas, Amei Te Ver, Coisa Linda, Me Espera e Tangerina.

Onde: Tokio Marine Hall. R Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio.

Quanto: R$ 200/R$ 360.

1 de março, sexta-feira, 22h

*Zé Ramalho – Em Show de Sucessos Volume 2, o cantor e compositor enfileira os grandes hits de uma carreira que já soma quase 50 anos. São músicas como Admirável Gado Novo, Entre a Serpente e a Estrela, Avohai, Frevo Mulher, Chão de Giz, Beira-Mar, Eternas Ondas, Garoto de Aluguel, Vila do Sossego e Banquete de Signos.

Onde: Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda.

Quanto: R$ 160 (apenas ingressos para pista ainda disponíveis).

2 de março, sábado, 10h

*I Wanna Be Tour – A turnê itinerante que tem a nostalgia do pop punk como tema traz, em sua primeira edição, nomes como Simple Plan, A Day To Remember, The All-American Rejects, All Time Low, The Used, Asking Alexandria, NX Zero, Pitty e Boys Like Girls.

Onde: Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca.

Quanto: (ingressos esgotados).

2 de março, sábado, 22h

*Detonautas – A banda comemora os 20 anos de carreira com a turnê Detonautas Tour 20 Anos – Acústico. Liderado pelo vocalista Tico Santa Cruz, o grupo mostra um repertório que inclui composições como Outro Lugar, Quando o Sol Se For, O Retorno de Saturno e Olhos Certos.

Onde: Tokio Marine Hall. R Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio.

Quanto: R$ 140/R$ 220.

2 de março, sábado, 21h, e 3 de março, domingo, 18h

*Wanderléa – A cantora apresenta o show Wanderléa Canta Choros, dedicado ao repertório do álbum de mesmo nome. Entre as músicas escolhidas pela artista estão clássicos do gênero como Brasileirinho, Carinhoso e Apanhei-te Cavaquinho, além da inédita Um Chorinho pra Wandeca, escrita por Douglas Germano e João Poleto especialmente para ela.

Onde: Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, Vila Mariana.

Quanto: R$ 18/R$ 60.

Ópera

*Homens ao Mar – Apresentada em um único ato, a ópera do compositor britânico Ralph Vaughan Williams (1872-1958) é baseada na peça de teatro Riders to the Sea, escrita pelo dramaturgo irlandês John Millington Synge. A trágica história se passa em uma comunidade intimamente ligada ao oceano e retrata a família Maurya, em especial suas figuras femininas, que sofrem com a perda dos homens que se aventuram pelo mar.

Onde: Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171, Barra Funda.

Quando: De 1º/3 a 10/3. 6ªs e sábados, às 20h; domingos, às 17h.

Quanto: R$ 80/R$ 100.

Teatro

*Gostava Mais dos Pais – Com um título que remete à responsabilidade de serem filhos de dois grandes ícones do humor brasileiro, Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho abordam, em texto escrito por Aloísio de Abreu e Rosana Ferrão, temas como as barreiras impostas ao humor, dificuldade de encontrar os seus lugares na era digital, a cultura do cancelamento, a instantaneidade das viralizações e as fake news. A direção é de Debora Lamm.

Onde: Teatro Porto. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos.

Quando: De 1º a 14/4. 6ªs e sábados, às 20h; domingos às 17h.

Quanto: R$ 80/R$ 100.

*Barbara – Livremente inspirado no livro A Saideira: Uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência, da jornalista Barbara Gancia, o espetáculo solo apresentado por Marisa Orth fala sobre a luta de uma mulher contra o alcoolismo e as consequências que o vício lhe trouxe. O texto assinado por Michelle Ferreira, além de forte, tem toques de humor. A direção é de Bruno Guida.

Onde: Teatro Bravos. Complexo Aché Cultural. R. Coropés, 88, Pinheiros.

Quando: De 1º/3 a 29/4. 6ªs e sábados, às 21h; domingos, às 18h.

Quanto: R$ 100/R$ 120.

*Cada Um Com Seus Pobrema – O ator Marcelo Médici comemora os 20 anos da estreia de um de seus principais espetáculos de carreira. A comédia-solo, que tem direção de Ricardo Rathsam, traz personagens como corinthiano Sanderson, o último mico-leão-dourado do mundo, a vidente Mãe Jatira e a apresentadora infantil Tia Penha.

Onde: Teatro Opus Frei Caneca. Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação.

Quando: Estreia 3/3. 3ªs, 21h.

Quanto: R$ 120.

Dança

* Paris – O espetáculo concebido por Jorge Takla e com direção coreográfica de Anselmo Zolla traz 13 bailarinos da Studio3 Cia. de Dança. Eles encenam o trabalho artístico de grandes personagens das artes do século 20 que viveram na capital francesa. São retratadas personalidades como Stravinsky, Cole Porter, Chanel, Marlene Dietrich, Josephine Baker e Picasso.

Onde: Masp Auditório. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista.

Quando: 5 e 6/3.

Quanto: Gratuito (retirar ingresso 2 h antes).

Exposição

Lygia Clark: Projeto para um planeta – A mostra, que ocupa as sete galerias expositivas da Pinacoteca, reúne 150 obras de diferentes fases da carreira da artista mineira, um dos mais importantes nomes da arte brasileira contemporânea. Entre as obras selecionadas estão Relógio de Sol (1960), da série Bichos, e a série Escadas (1948-51).

Onde: Pinacoteca Luz. Pça. da Luz, 2, Luz.

Quando: De 2/3 a 4/8. De 4ª a 2ª, das 10h às 18h.

Quanto: R$ 30 (grátis aos sábados).

* Deeper – A atriz e dramaturga Janaina Leite faz a estreia de sua nova instalação. Nela, Janaina questiona como incorporar a realidade virtual ao campo artístico utilizando as linguagens do teatro e da tecnologia digital. A experiência consiste em um circuito de realidade virtual no qual o espectador caminha por diversas salas e interage dramaturgicamente. Um dos espaços é o Glory Hole, com a participação de 12 performers, onde os espectadores entram em contato com fetiches diversos. Onde: Itaú Cultural. Sala Multiuso. Av. Paulista, 149, Metrô Brigadeiro.

Quando: De 5 a 10/3, diversos horários.

Quanto: gratuito.