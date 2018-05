Aeroporto de Porto Alegre recebe combustível e segue normal até esta noite

A empresa que administra o Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre (Fraport) confirmou nesta sexta-feira, 25, que recebeu mais três carretas com combustível para abastecer os reservatórios. A Fraport informa que o aeroporto segue operando normalmente até a noite desta sexta-feira (25) sem restrições.

O Aeroporto Internacional de Salvador, que até então vinha servindo de ponto de abastecimento para aeronaves provenientes de outros Estados, nesse período de desabastecimento de combustível, já informou que pode começar a cancelar voos por falta de condições de abastecimento. De acordo com a Vinci Airports, concessionária que administra o terminal aéreo, só há estoque de combustível até o próximo domingo, 27.

Em nota, a empresa informou que, em razão do fechamento de outros aeroportos no Nordeste e do aumento dos pedidos de abastecimento na capital baiana, mudou a expectativa de autonomia.