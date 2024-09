Aeroporto de Guarulhos tem nova falha em sistema de navegação - O Liberal

A concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, GRU Airport, informou que algumas empresas aéreas enfrentaram atrasos pontuais nas decolagens nesta terça-feira, 3, devido à intermitência no sistema de navegação (GNSS), específico para aeronaves. Os sistemas do aeroporto e os sistemas de navegação aérea já estão operando normalmente, segundo a concessionária.

A companhia Gol Linhas Aéreas declarou ter registrado “impactos pontuais” na sua operação no aeroporto na manhã desta terça-feira, devido a interferências no sinal do sistema GPS.

Segundo a empresa, todos os clientes afetados receberam as facilidades previstas e a situação está sendo gerenciada em conjunto com a administração do aeroporto. A Gol também afirma que outras companhias aéreas foram afetadas.

A Latam informou que suas operações no terminal de Guarulhos já estão normalizadas. “Algumas decolagens sofreram atrasos na manhã desta terça-feira (3/9) devido a questões técnicas do aeroporto, fato totalmente alheio ao controle da Latam”, informou, em nota.

A companhia ainda disse adotar “todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos”.

Procurada, a Azul não se manifestou.

Uma falha nesse sistema causou atraso e cancelamento de voos na manhã da última quinta-feira, 29.