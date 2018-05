Aeroporto de Fortaleza recebe reforço, mas só opera até segunda

Em razão da greve dos caminhoneiros, o aeroporto de Fortaleza só tem combustível para operar até o início da tarde de segunda-feira, 28, informou a Fraport, empresa que administra o terminal.

A garantia de funcionamento até segunda foi dada após o aeroporto receber, na madrugada de sábado para domingo, cinco carretas com combustível. Apesar do reforço, o terminal segue operando com níveis de reserva.