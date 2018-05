Aeroporto de Brasília registra 3 cancelamentos de voos desde a 0h desta segunda

O Aeroporto de Brasília registrou, entre 0h e 7h desta segunda-feira, 28, 19 pousos e 26 decolagens, com quatro atrasos e três cancelamentos, sendo um na chegada e dois na partida. As informações são de boletim divulgado no início da manhã pela Inframerica, concessionária que administra o terminal.

Na noite destes domingo, o aeroporto recebeu 550 mil litros de querosene de aviação, que foram transportados até o terminal por 10 caminhões escoltados por forças federais. Com isso, o nível dos reservatórios do terminal chegou a 18%.

De acordo com a Inframerica, com o reabastecimento, as reservas do aeroporto entram em estado de atenção, por isso, a concessionária mantém a determinação de que só pousam em Brasília as aeronaves com capacidade para decolar sem necessidade de abastecimento no local. Normalmente, o Aeroporto de Brasília recebe um carregamento de 20 caminhões de querosene em média por dia.