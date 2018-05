Aeroporto de Brasília recebe caminhão de querosene

O Aeroporto de Brasília recebeu por volta das 13h um caminhão-tanque com 60 mil litros de querosene de aviação, o que foi o primeiro carregamento a chegar no terminal nesta segunda-feira, 28. Segundo boletim divulgado pela Inframerica, concessionária que administra o terminal, o Aeroporto de Brasília registrou nesta segunda, até as 13h, 10 cancelamentos de voos e 13 atrasos. Até esse horário, foram registrados 98 pousos e 95 decolagens. Normalmente, o terminal recebe 20 caminhões-tanques por dia.