Aeroporto de Brasília anuncia que estoque de combustível caiu a zero

Apesar do esforço do governo federal em tentar normalizar o fornecimento de combustíveis, nenhum caminhão-tanque conseguiu chegar ao Aeroporto de Brasília neste domingo, 27, para fornecimento de querosene de aviação. Isso levou o terminal a ficar com estoque zerado no fim desta tarde.

Segundo a Inframérica, empresa que opera o terminal, os últimos veículos com combustíveis chegaram ao aeroporto no sábado. Com dez caminhões-tanque escoltados pela polícia militar, o estoque de querosene de aviação chegou a 12,5% da capacidade na tarde de domingo.

O volume entregue foi suficiente para manter a operação no fim do sábado, manhã e tarde de hoje. No início da tarde deste domingo, o estoque já havia caído para 3,3% e a área técnica previa fim do combustível por volta das 16h, o que acabou se confirmando.

Ainda que em níveis baixos, o combustível foi suficiente para manter a operação praticamente normal do terminal. Neste domingo, foram registrados apenas três cancelamentos, segundo boletim das 17h. Além disso, 15 voos tiveram atraso superior a 30 minutos e houve operação normal em 80 pousos e 73 decolagens.