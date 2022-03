Adolescente usa arma do pai e mata mãe e irmão na Paraíba, diz polícia

A Polícia Civil da Paraíba apreendeu, no sábado (19) um adolescente de 13 anos, suspeito de ter matado a mãe e o irmão de 7 anos, além de ter ferido o pai com um disparo no tórax, na cidade de Patos, na Paraíba. O jovem confessou o crime aos investigadores e disse que o motivo foi ter se sentido pressionado a tirar boas notas na escola e ter sido proibido de jogar um jogo e de ter acesso ao celular.

O crime aconteceu na residência da família, quando o adolescente usou a arma de seu pai, policial militar reformado, para atirar contra os parentes. Apenas o pai sobreviveu. Após o crime, o jovem guardou a arma utilizada e acionou o Samu e a polícia.

Foi decretada a internação provisória do adolescente por 45 dias e nesta segunda-feira, 21, ele foi levado ao Centro Educacional do Adolescente (CEA) da Paraíba.

O pai, de 56 anos, foi socorrido e levado a um hospital. Ele se encontra em estado estável, mas não sente os membros inferiores devido à bala que ficou alojada na coluna.