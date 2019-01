Adolescente de 17 anos morre ao ser atingido por raio em Ilhabela

Um adolescente de 17 anos morreu após ser atingido por um raio na noite de domingo, em Ilhabela, cidade do litoral norte de São Paulo. Outro jovem da mesma idade que estava com ele foi atingido e chegou a ficar desacordado, mas recuperou a consciência.

Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os adolescentes – que não tiveram seus nomes divulgados – estavam acampados no Pico do Baepi, um dos pontos mais altos de Ilhabela. Após receber uma descarga elétrica provocada pelo raio e ficar desacordado, o sobrevivente conseguiu acionar os Bombeiros.

Sete agentes participaram da operação. Mas ao chegar ao local, os agentes confirmaram um óbito e resgataram a outra vítima em estado de hipotermia e com formigamento nos braços. O jovem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Ilhabela e seu estado de saúde é estável.

A trilha do Pico do Baepi tem 1.048 metros de altitude e é conhecida por ser bastante íngreme. Segundo o Corpo de Bombeiros, o tempo médio para percorrê-la é de quatro horas, mas os agentes conseguiram chegar ao local na metade do tempo estimado.