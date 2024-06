Adolescente de 14 anos desaparece no mar em Praia Grande, litoral de SP

Uma adolescente de 14 anos desapareceu no mar de uma praia da Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, na sexta-feira, 31, enquanto nadava com o irmão, que, por volta do meio dia, pediu por socorro, segundo o Corpo de Bombeiros.

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) iniciou as buscas com o helicóptero-águia e motos aquáticas, que continuam neste sábado até o anoitecer.

Segundo o G1, que falou com o tenente do Corpo de Bombeiros, Vinícius Lins Mastros, os irmãos e um amigo entraram no mar juntos, mas a garota começou a nadar para longe da faixa de areia. O irmão relatou que foi atingido por uma onda e, na sequência, não viu mais a irmã.