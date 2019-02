Adesão ao Fies deve ser feita até dia 14

O período de adesão dos estudantes universitários matriculados em instituições de ensino superior particulares ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre se inicia amanhã, dia 7, e vai até 14 de fevereiro.

O Fies é dirigido aos alunos que estudam em faculdades particulares cuja renda familiar por pessoa seja de até três salários mínimos. Outra modalidade do programa é o P-Fies, que exige dos interessados na inscrição renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. Foto: Divulgação

Fazem parte também dos requisitos para a inscrição que o candidato tenha obtido nota superior a 450 no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e acima de zero em redação. Outra condição é que esteja em dia com as parcelas do financiamento.

A divulgação do resultado da etapa de pré-seleção, com os nomes dos estudantes convocados, está prevista para 18 de fevereiro. O estudante pré-selecionado na modalidade Fies deve complementar a inscrição no período de 26 de fevereiro a 7 de março.

O estudante pré-selecionado na modalidade P-Fies deve comparecer à instituição de ensino para validar as informações de sua inscrição. Os inscritos no Fies devem acessar página do programa na internet, fies.mec.gov.br, e confirmar os dados entre 19 e 25 de fevereiro.