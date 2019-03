Acusado de manter mulher em cárcere é morto pela polícia

Foto: Reprodução - Google Maps.JPG

Um homem acusado de espancar e manter em cárcere privado a esposa foi morto em confronto com policiais nesta segunda-feira, 25, em Iperó, cidade do interior de São Paulo. Depois de ser mantida presa em casa desde a noite de domingo, 24, enquanto era surrada e ameaçada com um revólver, a mulher conseguiu fugir e pediu socorro. Os policiais foram à casa e o homem disparou contra eles, que revidaram. O suspeito foi baleado e levado para um hospital, mas não resistiu.

A vítima, de 37 anos, contou que o homem era usuário de drogas e a trancou em casa, no bairro Vale das Graças, por motivo de ciúmes. Dias antes, ele já a tinha agredido até quebrar seu braço. Além do revólver calibre 38, usado contra os policiais – o tiro atingiu o escudo de proteção de um PM -, o homem tinha uma pistola calibre 635 em casa. Após ser atingido, ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Sorocaba, onde morreu. A vítima passou por atendimento médico e foi liberada.