Acordo prevê megablocos do carnaval do Rio concentrados no centro da cidade

Todos os megablocos do Rio de Janeiro desfilarão no centro da cidade no Carnaval de 2019 como forma de evitar tumultos no fluxo de carros e pedestres registrados nos últimos anos. A decisão de concentrar os desfiles na Avenida Primeiro de Março foi tomada em comum acordo por órgãos públicos e organizadores após sucessivas reuniões de planejamento.

Outros locais da cidade, como a Avenida Presidente Vargas, também no Centro e a Orla de Botafogo, na zona sul, foram analisados, mas chegou-se ao consenso que o impacto seria menor na região entre a Candelária e a Avenida Presidente Antonio Carlos.

De acordo com a prefeitura, dessa forma, os profissionais de segurança, saúde e limpeza, terão espaços fixos de trabalho. A região contará também como uma estrutura hospitalar permanente para atendimento dos foliões.

“O Carnaval Rio 2019 começou para nós logo após o término do evento em 2018. Desde fevereiro, realizamos dezenas de encontros com órgãos públicos, organizadores de blocos e associações de moradores, sempre primando pela realização de um carnaval com mais qualidade. Queremos oferecer ao público uma experiência que preserve as características da festa, entretenha os foliões, agilize a operação dos órgãos envolvidos e minimize o impacto negativo no fluxo regular dos cidadãos cariocas durante o evento”, explica Marcelo Alves, presidente da Riotur.