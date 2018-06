Acidente entre carro e ônibus na Dutra deixa três mortos

Uma colisão entre um carro e um ônibus deixou três mortos na manhã deste sábado, 2, na Rodovia Presidente Dutra, região de Guarulhos. Outras duas pessoas foram socorridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 11h50 da manhã, na altura do km 212 da rodovia, em frente ao Atacadão Guarulhos. Três vítimas morreram na hora. Outras duas ficaram presas nas ferragens. Uma delas, que não portava documentos, foi socorrida com traumatismo craniano, trauma na coluna e outras múltiplas fraturas.

A quinta vítima foi transportada para o Hospital Geral de Guarulhos com apoio do Águia-20. Bombeiros ainda trabalham no local. Segundo a NovaDutra, o trânsito foi interditado na pista expressa, sentido São Paulo, mas já flui, com lentidão. Na pista marginal, o tráfego também é lento.