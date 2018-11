Acidente entre caminhão e ônibus deixa um morto e 17 feridos em Itu

Uma pessoa morreu e 17 ficaram feridas em acidente envolvendo um ônibus fretado e um caminhão, na madrugada desta segunda-feira, 19, na Rodovia Castello Branco, em Itu, interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, por razões que serão apuradas, por volta de 1h30 o ônibus com 37 passageiros colidiu com a traseira do caminhão, no km 80 da rodovia, na pista sentido capital.

O motorista auxiliar, que estava na parte dianteira do coletivo, sofreu o impacto da colisão e morreu no local. Outra vítima em estado grave foi levada para o Hospital Regional de Sorocaba. De manhã, ainda não havia informação sobre o estado de saúde.

Também bastante ferido, um passageiro foi atendido numa unidade de pronto-atendimento da Vila Martins, em Itu, mas não precisou ficar internado. Os demais passageiros atingidos tiveram ferimentos muito leves ou escoriações e receberam atendimento dado pelas equipes de socorro no próprio local do acidente.

Conforme a Polícia Rodoviária, chovia bastante no momento da colisão. O corpo da vítima, que não teve a identidade divulgada, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itu. A rodovia ficou totalmente interditada durante ao menos quatro horas. O trânsito foi desviado para uma alça de acesso e houve lentidão. Por volta das 6 horas, a pista foi liberada.