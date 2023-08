Acidente em academia no Ceará: ‘Nunca vi uma dor daquela, insuportável’, diz vítima

O motorista de aplicativo Regilaneo da Silva Inácio, que sofreu um acidente no último dia 4, relembrou o que sentiu após ser atingido por um aparelho de musculação em uma academia em Juazeiro do Norte, no Ceará. Em entrevista divulgada na noite de domingo, 13, no Fantástico, da TV Globo, ele falou também sobre as perspectivas de futuro.

“Assim que eu recebi a pancada, eu senti a gravidade. Eu nunca vi uma dor daquela, insuportável”, disse Regilaneo, de 42 anos. O motorista de aplicativo, pai de três filhos, afirmou que um dos primeiros reflexos foi pensar nas possíveis sequelas em decorrência do acidente. “Já veio logo na cabeça que eu não ia ter mais possibilidade de andar.”

Regilaneo foi atingido nos ombros e nas costas pelo aparelho, que caiu sobre seu corpo Ele foi socorrido às pressas e internado no Hospital Santo Antônio, de Barbalha, município vizinho. No último fim de semana, passou por cirurgia e seu quadro de saúde é estável, apesar de o diagnóstico apontar que ele tem poucas chances de voltar a andar.

“Me passam que tenho 1% de chance de voltar a andar, mas enquanto eu vir uma ‘luzinha’ no fim do túnel, vou estar correndo atrás dela. Não vou desistir, vou voltar a andar”, disse. Na cirurgia, com duração de cerca de 4 horas, os médicos fixaram hastes e 12 parafusos na região da coluna dele, segundo a reportagem. Regilaneo recebeu alta seis dias após o acidente.

“É um recomeço, uma aprendizagem, que você está começando a aprender tudo. É uma nova vida”, disse.

Ele não quis registrar boletim de ocorrência, e disse que não prevê processar a academia ou o fabricante do equipamento. Ao mesmo tempo, se preocupa sobre o que fazer no futuro. “Trabalho a gente pode inventar outro meio, porque eu não tenho outra profissão, a não ser dirigir. Eu sempre trabalhei viajando.”

Vaquinha virtual

No último dia 9, no primeiro vídeo publicado nas redes sociais após o acidente, o motorista de aplicativo agradeceu a todos que estão torcendo por ele e também participaram da vaquinha virtual feita para arrecadar recursos para ajudá-lo nesta nova etapa de recuperação.

“Estou agradecido, realmente, a vocês, por tudo que vocês estão fazendo e venham a fazer por mim. Agradeço demais do fundo do coração pelas doações e pelas orações”, disse Regi, como é conhecido por amigos, no vídeo publicado no Instagram.

No perfil ‘Todos pelo Regi’, que já tem mais de 26 mil seguidores, são divulgadas informações sobre o estado de saúde dele, assim como sobre a vaquinha virtual para arrecadar recursos que foi criada com a autorização de sua família.

A vaquinha online pede a ajuda de todos aqueles que de alguma forma possam contribuir com as despesas e com a recuperação de Regi. Até as 23h desta quinta-feira, ao menos R$ 200 mil já havia sido arrecadado.

Os recursos arrecadados serão usados para o tratamento dele, bem como medicações e aparelhos necessários para a recuperação de Regi, assim como para ajudar no sustento da família.

Na página, os administradores também dão outros detalhes sobre a vida do motorista de aplicativo. “Sua esposa está em acompanhamento de um câncer em remissão e era ele que sustentava a casa e os três filhos. Agora, acamado, passou por cirurgia, e não tem previsão de melhoras”, diz a publicação.