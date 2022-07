Acidente da TAM completa 15 anos neste domingo; relembre como foi tragédia

A maior tragédia aérea da história do País completa 15 anos neste domingo, 17. Após sair de Porto Alegre com destino a São Paulo, um avião da TAM explodiu ao sair da pista durante o pouso no Aeroporto de Congonhas, na zona sul paulistana. Ao todo, 199 pessoas morreram.

No dia do acidente, o avião modelo Airbus A320 atingiu o prédio da TAM que ficava ao lado do aeroporto. Do total de mortos, 187 pessoas estavam na aeronave e 12 estavam no prédio da empresa. O acidente entrou para a história como a maior tragédia aérea do País. Em número de mortos, foi o maior acidente daquele ano no mundo, de acordo com entidades internacionais de transporte aéreo e registro de acidentes.

Relembre o acidente

Foi o segundo acidente de grandes proporções na história da companhia aérea, novamente em área urbana. Em 31 de outubro de 1996, um Fokker 100 da empresa caiu, 25 segundos depois de ter decolado no Aeroporto de Congonhas. Naquela ocasião, 99 pessoas morreram.