Cotidiano Acidente com veículo em duna deixa uma turista morta e seis feridos no Ceará

Um acidente de trânsito nas Dunas de Guriú, no Ceará, deixou seis feridos e fez uma vítima fatal na segunda-feira, 17. A vítima, uma mulher de 35 anos do Mato Grosso, morreu ainda no local. As outras seis pessoas foram socorridas.

A Delegacia Regional de Camocim, município em que ficam as dunas, realiza diligências e oitivas sobre o caso, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) cearense.

A pasta informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local do acidente. A causa do acidente não foi informada.

As Dunas de Guriú são uma das principais atrações turísticas de Camocim, que fica próximo a Jericoacoara – um dos mais visitados destinos do Ceará.

O acidente não é o único envolvendo turistas do mês de outubro. Na semana passada, um homem de 39 anos morreu após cair de uma tirolesa na praia de Canoa Quebrada, outro popular destino de férias do Ceará.