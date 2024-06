Acidente com caminhões deixa 2 mortos na Rodovia dos Bandeirantes, em SP

Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta, um caminhão e um carro na manhã desta quarta-feira, 26, na Rodovia dos Bandeirantes deixou dois mortos e dois feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 6h desta manhã, próximo ao Shopping Tietê Plaza, na zona norte da capital, na pista sentido São Paulo.

O motorista da carreta e uma mulher, não identificada, morreram ainda no local do acidente. Outras duas pessoas, uma com fratura na perna e a outra com uma contusão na perna, foram socorridas pela CCR AutoBan, concessionária que administra a rodovia, no local – posteriormente, uma delas precisou ser entubada e levada ao Hospital das Clínicas (HC com o apoio de helicóptero águia da PM. Não há informações sobre o seu estado de saúde atual.

Ao todo, cinco equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para realizar o socorro. Quando acionadas, o solicitante do resgate informou que haviam três pessoas inconscientes.

Em nota, a CCR AutoBAn informou que o acidente causou um congestionamento de sete quilômetros na região durante a manhã. O tráfego foi normalizado às 8h55, após a liberação das faixas que ficaram interditadas.