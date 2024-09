Brasil e Mundo Acidente com BRT deixa ao menos 25 feridos no Rio

Um ônibus articulado BRT colidiu com um dos pilares do Elevado do Gasômetro na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, no início da manhã deste sábado, 21. O acidente deixou ao menos 25 feridos.

Os 25 feridos confirmados foram encaminhados para atendimento na rede municipal, segundo a Secretária Municipal de Saúde. Não há registro de mortes até o momento.

O acidente ocorreu na altura da Rua Santos Lima, no sentido centro, nas proximidades do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into).

A CET-Rio, a Mobi-Rio, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros prestam atendimento no local.

O corredor TransBrasil e uma pista lateral foram interditados para o atendimento aos feridos. Um desvio operacional foi implementado no trecho, segundo o Centro de Operações Rio.