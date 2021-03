‘Acelera, ministro’, diz Doria a Pontes sobre as vacinas que são desenvolvidas

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta segunda-feira (29) que a vacina anunciada pelo governo federal e pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, na última semana é da USP (Universidade de São Paulo) que conta com financiamento estadual, e, portanto, a segunda vacina nacional que o Estado de São Paulo apoia para o combate à Covid-19 no Brasil.

Doria esteve no Instituto Butantan para entregar mais um lote das vacinas Coronavac ao governo federal – Foto: Governo do Estado de São Paulo

Durante entrevista coletiva no Instituto Butantan pela manhã, Doria disse fazer uma sugestão a Pontes, a quem considera um amigo: “acelera, ministro”. “É o que nós estamos fazendo aqui em São Paulo”, completou o tucano, que tem cobrado mais velocidade do governo nas ações contra a pandemia do novo coronavírus e mais imunizantes contra a doença.

Doria também reforçou o entendimento de que a Butanvac, anunciada pelo Instituto Butantan na sexta-feira (26), é um imunizante nacional, apesar de ter tido contribuição tecnológica estrangeira.

“Entendo que a Butanvac é uma vacina nacional, uma vacina brasileira”, disse o governador. “Se ela tem parte da tecnologia internacional, isso é uma boa contribuição, isso é positivo. Nós temos que combater essa pandemia com todas as forças e todas as alternativas disponíveis no Brasil e no mundo, mas é uma vacina nacional que nós temos muito orgulho de termos a Butanvac”, afirmou.